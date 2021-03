Pelo menos 30 mortos em dois combates entre exército e milicias na RDCongo

Trinta pessoas, incluindo 11 civis, foram mortas em dois dias de confrontos entre o exército congolês e um grupo armado ativo em Ituri, nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), de acordo com fontes militares.

Um ataque da milícia Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo (Codeco) contra as aldeias de Tchele e Garua na segunda-feira resultou na morte de "11 civis, dois soldados e um polícia", indicou um porta-voz do exército em Bunia, capital de Ituri, uma província no nordeste do país, em declarações à agência France-Presse.

Numa contraofensiva na terça-feira, "16 milicianos foram neutralizados" (mortos), disse a mesma fonte. As duas aldeias, cenário dos confrontos, estão "sob o controlo" do exército, acrescentou.

As aldeias de Tchele e Garua, ricas em ouro, localizadas no território Djugu, a cerca de 60 quilómetros a norte de Bunia, são alvo do interesse das milícias Codeco, divididas em várias fações.

Numa outra operação recente, o exército congolês desalojou em fevereiro da comuna rural de Mungwalu, também em território Djugu, outro grupo de milicianos que tentava assumir o controlo de locais de mineração pertencentes a duas empresas mineiras da região.

A milícia Codeco afirma estar a defender os interesses dos Lendu (agricultores), uma das comunidades da região mineira de Ituri, onde um conflito comunitário entre 1999 e 2003 resultou em dezenas de milhares de mortes entre os Lendu e os Hema (pastores).

A violência recomeçou em dezembro de 2017 no território de Djugu, localizado na parte norte de Ituri, na fronteira com o Uganda e o Sudão do Sul.