Pelo menos quatro mortos e nove feridos em novo ataque a autocarro do Governo afegão

Pelo menos quatro funcionários morreram e nove ficaram feridos após mais um ataque a um autocarro do Governo afegão em Cabul, o segundo esta semana, anunciaram as autoridades.

Um bomba explodiu às 07:22, hora local (02:52 em Lisboa), quando o autocarro transportava funcionários aos seus locais de trabalho, no Norte da capital afegã, disse o porta-voz da Polícía de Cabul, Firdaws Faramarz, à agência Efe.

"Nesta explosão morreram quatro pessoas, incluindo uma mulher, e outras nove ficaram feridas", indicou o porta-voz, precisando que os feridos já foram hospitalizados.

O veículo pertencia ao Ministério de Telecomunicações e Tecnologia, mas transportava também funcionários de outros organismos governamentais, segundo a mesma fonte.

O ataque não foi reivindicado por nenhum grupo armado.

Este é o segundo atentado contra autocarros do Governo esta semana em Cabul, após uma explosão na segunda-feira em que morreram cinco pessoas e 17 ficaram feridas.

A explosão foi causada por uma bomba colocada sob o veículo, disse então à agência France-Presse (AFP) o porta-voz do Ministério das Telecomunicações, entidade que empregava a maior parte das vítimas do ataque de segunda-feira.

Na terça-feira, homens armados atacaram um autocarro que transportava professores e alunos da Universidade de Baghlan, no norte do país.

Duas pessoas, um aluno e o motorista, morreram, e seis ficaram gravemente feridas, disse à AFP o reitor da universidade, Abdul Qadir Mahan.

Os incidentes fazem parte de uma série de ataques seletivos contra civis afegãos, que se multiplicam desde a assinatura do acordo de Doha, em fevereiro do ano passado, entre os Estados Unidos e representantes dos talibãs.

Esta quinta-feira, realiza-se uma conferência em Moscovo encabeçada por delegações de alto nível do Governo afegão e dos talibãs, uma tentativa de desbloquear as conversações de paz no país.