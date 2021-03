Tribunal do Rio de Janeiro manda libertar ex-assessor de filho de Bolsonaro

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro expediu na quarta-feira um alvará para libertar o ex-assessor do filho do Presidente Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz e da sua mulher Márcia Aguiar, ambos em prisão domiciliária.

A informação foi avançada pelo jornal O Globo, que indicou que, com a decisão de quarta-feira, o casal fica em total liberdade.

A decisão do Tribunal de Justiça deu-se na sequência do julgamento de terça-feira do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entendeu haver excesso de prazo na prisão de Queiroz e da mulher.

"Cumpra-se a decisão do STJ e expeçam-se os alvarás de libertação de Fabrício José Carlos de Queiroz e Márcia de Oliveira Aguiar", escreveu o desembargador, na decisão citada pelo Globo.

Contudo, devido ao processo correr sob sigilo, o tribunal não informou se o casal já se encontra em liberdade e se lhes foram aplicadas medidas cautelares.

Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, são suspeitos de operar um esquema de desvio de dinheiro público através da apropriação de parte do salário de ex-funcionários do filho do chefe de Estado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), prática ilícita conhecida pelo termo 'rachadinha'.

O ex-assessor e antigo polícia, amigo de longa data de Jair Bolsonaro, é apontado como o responsável por arrecadar o dinheiro.

A investigação identificou 383 depósitos na conta bancária de Queiroz, em valores que, somados, ultrapassam os dois milhões de reais (cerca de 300 mil euros).

Segundo a investigação, Queiroz fez também, entre 2011 e 2016, cerca de 20 depósitos na conta bancária de Michelle Bolsonaro, mulher do Presidente, no valor total de 89 mil reais (cerca de 13.300 euros, no câmbio atual).

Fabrício Queiroz foi preso preventivamente em 18 de junho último, na cidade de Atibaia, no interior do estado de São Paulo, numa casa do advogado Frederick Wasseff, que trabalhava para a família Bolsonaro.

O ex-assessor foi detido porque os procuradores encontraram indícios de que o acusado continuava a cometer crimes, tentava apagar indícios e falava com testemunhas da investigação.

Nesta investigação, o senador Flávio Bolsonaro é suspeito de peculato, branqueamento de capitais e organização criminosa, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro.