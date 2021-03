Facebook, WhatsApp e Instagram com falhas no acesso

As redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram estão com falhas nos serviços a nível global. Estão a ser afetados milhares de utilizadores, segundo a agência Reuters.

O acesso às aplicações, que fazem parte do mesmo grupo, começou a dar erro a partir das 17:00 desta sexta-feira.

O site "Downdetector", que monitoriza em tempo eral os erros de plataformas online, mostra que há um pico nestas redes sociais por volta dessa hora.

Às 17:39, tinham sido registadas mais de 4.152 notificações de falhas no Whatsapp, uma aplicação de mensagens para smartphones. Até ao momento em que a SIC Notícias consultou o site, o pico de notificações de falhas no Facebook deu-se às 17:29, com 312 notificações.

Em atualização.