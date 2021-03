Igreja Católica envolvida em mais um escândalo de abuso sexual

A Igreja Católica está envolvida em mais um escândalo. O arcebispo de Hamburgo apresentou esta quinta-feira a demissão ao Papa Francisco.

Em causa está a divulgação de um relatório independente que revela que, nos últimos 40 anos, mais de 300 crianças foram vítimas de abusos sexuais por membros do clero.

A investigação independente foi encomendada pela própria igreja de Colónia. O relatório de 800 páginas denuncia ainda a negligência e a cumplicidade de altos dirigentes como o ex-arcebispo de Colónia, Stefan Hesse.

Numa declaração em vídeo, Stefan Hesse, anteriormente alto funcionário da igreja em Colónia, admitiu que tinha cometido "erros" no passado e disse lamentar ter causado sofrimento às vítimas ou aos seus familiares "através de ações ou omissões".

"Não obstante, estou preparado para assumir a minha parte de responsabilidade pelo fracasso do sistema. Para evitar danos ao gabinete do arcebispo e à arquidiocese de Hamburgo, apresento a minha demissão ao Papa Francisco, e peço-lhe que me liberte imediatamente dos meus deveres", acrescentou