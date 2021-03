Instagram quer criar plataforma dirigida às crianças

A utilização da rede social Instagram tem um limite mínimo de idade e só quem tem mais de 13 anos pode criar um perfil na aplicação de partilha de imagens. Mas essa limitação poderá deixar de existir: os gestores do Instagram estão a planear a criação de uma plataforma dedicada a crianças com menos de 13 anos.

A informação foi divulgada através de uma comunicação interna da empresa, enviada aos funcionários pelo vice-presidente do Instagram, Vishal Shah, e a que o BuzzFeed teve acesso.

“Tenho o prazer de anunciar que vamos no futuro, temos identificado trabalho com jovens como uma prioridade para o Instagram e adicionámos à nossa lista de prioridades H1. Vamos construir um novo pilar para a juventude dentro do Grupo de Produto da Comunidade para focar duas coisas: (a) a aceleração do nosso trabalho de integridade e privacidade para garantir a experiência mais segura possível para os adolescentes e (b) a construção de uma versão do Instagram que permita às pessoas com menos de 13 anos usarem o Instagram com segurança pela primeira vez”, pode ler-se na nota.

O projeto de criação desta nova plataforma estará a cargo de Pavni Diwanju, vice-presidente do Facebook - empresa que detém o Instagram - desde dezembro. Antes de integrar a equipa de Mark Zuckerberg, Diwanju trabalhou com a Google, onde supervisionou produtos direcionados para as crianças, como é o caso do YouTube Kids.

As crianças são uma faixa etária de interesse para o gigante norte-americano. Numa entrevista ao BuzzFeed, Adam Mosseri, responsável pelo Instagram, afirma que "mais e mais crianças" querem integrar esta rede social e reconhece a dificuldade em verificar as idades dos utilizadores da plataforma. A limitação de idade tem por base um formulário preenchido pelo próprio utilizador.

“Nós temos muito a fazer aqui. Mas uma parte da solução é criar uma versão do Instagram para jovens ou crianças, onde os pais têm transparência ou controlo. Isso é uma das coisas que estamos a explorar”, explicou o responsável.

Um mercado abaixo dos 13 anos

O Instagram para crianças não é a primeira vez que o Facebook lança uma plataforma dedicada a crianças: em 2017, a empresa lançou o Messenger Kids, um rede de conversação direcionada a crianças entre os seis e os 12 anos.

Este produto motivou uma carta enviada por 95 advogados a Mark Zuckerberg, onde pediam que o produto fosse descontinuado devido às consequências do uso excessivo de aparelhos digitais e redes sociais têm nas crianças.

Para manter a segurança das crianças, a plataforma apenas permite a interação com utilizadores previamente aprovados pelos pais. No entanto, o Messenger Kids acabou por ser alvo de um bug, em 2019, que permitiu a milhares de crianças juntarem-se em grupos de conversação com utilizadores não autorizados.

O problema foi identificado na criação de grupos de conversação, onde um utilizador poderia convidar amigos aprovados para uma conversas onde estavam também utilizadores que não tinham recebido o aval dos encarregados de educação.