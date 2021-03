Mais de 20 tornados deixam rasto de destruição nos Estados Unidos

Vários tornados deixaram um rasto de destruição nos Estados Unidos, principalmente nos estados do Alabama e do Mississípi. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas.

O serviço nacional de meteorologia dos Estados Unidos já tinha avisado para a queda de granizo e os ventos fortes que iam atingir, sobretudo, o sul do país. Estima-se que se tenham formado, pelo menos 24, tornados em cinco estados norte-americanos.

No Alabama, é possível ver os efeitos da força do vento, que destruiu praticamente tudo. Muitas casas foram atingidas, tendo ficado sem telhados e com os vidros partidos. Também os carros foram danificados e dezenas de árvores arrancadas. Mais de 30 mil casas e empresas ficaram sem energia.

Os técnicos de limpeza tiveram de recorrer a maquinaria pesada para reabrir estradas e caminhos. Para além do Alabama, também o estado do Mississípi foi um dos mais afetados pelo mau tempo.

Na quarta-feira à noite, o centro meteorológico dos Estados Unidos recebeu mais de 100 chamadas por causa do mau tempo. As fortes chuvadas e o vento intenso foram as principais causas.