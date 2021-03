Casa Branca afasta cinco assessores por uso de drogas leves

Apesar de ter relaxado as políticas em relação ao uso de drogas ligeiras pelo pessoal, a Casa Branca despediu cinco assessores devido ao consumo de narcóticos, que é legal em diversos Estados.

Depois de o site Daily Beast ter noticiado o afastamento dos cinco assessores por consumo de cannabis, a porta-voz da Casa Branca esclareceu que "houve fatores adicionais" no caso de "um pequeno número de indivíduos que foram afastados", garantindo que se mantém a política de maior flexibilidade em relação a consumo passado de drogas ligeiras entre o "staff".

"Trabalhamos em coordenação com os serviços de segurança para nos assegurarmos de que mais pessoas têm a oportunidade de prestar serviço do que teriam no passado com o mesmo nível de consumo recente de narcóticos", disse Jen Psaki à AP.