Reunião entre EUA e China marcada por tensão de ambas as partes

As negociações entre o Secretário de Estados dos EUA e a missão diplomática da China, que estão a decorrer no Alasca, estão a ser "duras e diretas", anunciou o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan.

Contudo, não houve apenas tensão durante as conversações entre Washington e Pequim.

"Pudemos ter uma conversa muito franca durante essas muitas horas de reunião sobre uma agenda abrangente", referiu o Secretário de Estados dos Estados Unidos da América (EUA), Antony Blinken, em conferência de imprensa no final da reunião.

De acordo com o governante norte-americano, o início da primeira reunião entre as duas potenciais rivais, na quinta-feira, em Anchorage (Alasca), ficou marcada por duras acusações de parte a parte.

Antony Blinken acusou Pequim de "ameaçar" a "estabilidade" do mundo, declaração que atraiu uma resposta do alto funcionário do Partido Comunista Chinês para a diplomacia, Yang Jiechi, e que denunciou a "interferência norte-americana", de acordo com as declarações do 'lado norte-americano'.