Um sismo com magnitude de 7,2 na escala de Richter atingiu hoje a costa do Japão. As autoridades emitiram um alerta de tsunami.

USGS HANDOUT

O sismo destruiu zonas que já tinham sido devastadas pelo violento terramoto e tsunami que atingiu a zona em 2011. Há mais de 200 casas sem eletricidade.

Para já, ainda não há informação de feridos ou vítimas mortais.