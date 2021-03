Cheias na Austrália provocam milhares de deslocados

Milhares de pessoas estão a ser obrigadas a fugir das cheias na Austrália. As imagens aéreas mostram a ponte de Windsor, em Sidney, parcialmente submersa e muitos residentes na zona noroeste da cidade a tentarem fugir da subida das águas.

Várias pessoas tiveram de ser resgatadas e também um carro da polícia, que apanhado pela corrente.

Já em Nova Gales do Sul, as águas do rio Manning galgaram todas das margens e obrigaram as autoridades a emitirem ordem de evacuação para as zonas baixas do Estado.

Numa cidade no meio da Costa Norte, uma casa foi arrastada pela forte corrente. Segundo a imprensa australiana, estava alugada a um casal que iria casar este fim de semana.