20 polícias feridos durante manifestações em Bristol contra lei que reforça poder da polícia

No Reino Unido, 20 polícias ficaram feridos, dois com gravidade, em confrontos com manifestantes, em Bristol, Inglaterra.

Foram vandalizadas e incendiadas viaturas da polícia.

O protesto, que até começou pacífico, era contra um projeto lei que pretende dar mais poderes à polícia para terminar com manifestações pacíficas.

Foram detidas sete pessoas. As autoridades procuram mais pessoas envolvidas e temem que atos semelhantes se repitam nas próximas semanas.

