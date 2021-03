Cheias na Austrália deixam casas submersas e dificultam operações de resgate

A costa leste da Austrália está a enfrentar as cheias mais graves dos últimos 50 anos. As chuvas torrenciais fizeram transbordar rios e barragens e deixaram submersas vastas áreas de habitação.

De acordo com as informações disponíveis, só na região da Nova Gales do Sul, cerca de 18 mil pessoas já tiveram de ser retiradas de casa.

As autoridades começaram a abrir centros de acolhimento, até porque as previsões apontam para que a chuva se mantenha até meio desta semana.

O trabalho das equipas de socorro e resgate está a ser muito difícil: grande parte das operações tem de ser feita de barco.