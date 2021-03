Covid-19. Maduro declara "quarentena radical" na Venezuela

A Venezuela está em "quarentena radical" a partir de hoje e durante as próximas duas semanas, anunciou este domingo o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Para travar a dessiminação da variante brasileira do novo coronavírus, o presidente Maduro prometeu a máxima vigilância do Estado na Semana Santa e nas cerimónias pascais que acabaram por ser anuladas.

A Venezuela enfrenta uma segunda vaga da pandemia que parece mais forte do que a primeira e que tem preocupado as autoridades de saúde. "Devemos anunciar que há uma segunda onda muito mais virulenta do que a que ocorreu em agosto e setembro de 2020, disse a vice-Presidente venezuelana Delcy Rodriguez, referindo que a variante brasileira está no país desde 4 de março.

O país, com 30 milhões de habitantes, registou até agora cerca de 150.000 casos e 1.500 mortes por covid-19. No entanto, embora houvesse entre 200 e 500 novos casos por dia em dezembro e janeiro, os números de março explodiram de 500 para 937 em 19 de março e 1.161 em 20 de março.

Como consequência, os hospitais e clínicas estão a ficar sobrecarregados. "A ocupação das camas hospitalares está a aumentar nos centros de saúde, nos hospitais", admitiu Maduro. Alguns hospitais privados já atingiram a capacidade máxima de ocupação.