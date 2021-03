Grande asteroide passou próximo da Terra no domingo

Um grande asteroide passou a "apenas" dois milhões de quilómetros de distância da Terra no domingo, de acordo com a NASA, oferecendo uma extraordinária oportunidade aos astrónomos estudarem uma rocha formada no início do sistema solar.

O corpo rochoso passou a uma distância de cerca de cinco vezes a distância entre a Terra e a Lua, mas perto o suficiente para ser considerado "potencialmente perigoso".

A NASA acompanha os percursos dos objetos celestes que podem atingir a Terra e causar danos. Há 66 milhões de anos, um asteroide destruiu 75% de toda a vida na Terra.

124 mil quilómetro por hora

O asteroide 2001 FO32 passou próximo da Terra no domingo às 14h00 GMT a uma velocidade de 124.000 km / h.

Este evento vai permitir aos astrónomos entender melhor a composição do corpo rochoso com um diâmetro estimado de 900 metros.

"Quando a luz solar atinge a superfície de um asteroide, os minerais na rocha absorvem certos comprimentos de onda e refletem outros. Ao estudar o espectro de luz refletido da superfície, os astrónomos podem medir as 'impressões digitais químicas' de minerais presentes na superfície do asteroide", explicou a NASA.

O estudo de asteroides e cometas que se aproximam de nosso planeta fornece aos cientistas pistas para uma melhor compreensão da história e função do sistema solar.

Também permite a construção de um banco de dados valioso sobre potenciais ameaças de corpos rochosos que podem destruir o planeta.

De acordo com a NASA, cerca de 80 a 100 toneladas de materiais como poeira e pequenos meteoritos caem na Terra diariamente, mas objetos maiores podem causar enorme destruição devido à sua velocidade.

Mais de 95% dos asteroides do tamanho de 2001 FO32 e com probabilidade de passar perto da Terra estão na lista e nenhum tem potencial de colidir com o nosso planeta no próximo século, garante a NASA.