Há 60 anos que a Austrália não via cheias tão graves

A região sudeste da Austrália foi atingida por chuvas torrenciais e cheias fortes. Mais de 18 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas, um número que pode chegar aos 54 mil devido à previsão de chuvas fortes para os próximos dias.

O rio Hawkesbury, localizado na zona ocidental de Sydney, enche a vista até onde ela alcança. As chuvas dos últimos três dias obrigaram a que, só nesta zona, três mil pessoas fossem obrigadas a sair de casa.

Nalgumas zonas, pessoas e animais estão entregues à sorte, com os acessos cortados é cada um por si.

No estado mais populoso do país, Nova Gales do Sul, a extensão dos danos das cheias ainda não é conhecida, mas as companhias de seguros estão a ser inundadas com participações.