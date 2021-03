Israel vai às urnas pela quarta vez em dois anos e empate pode levar a novas eleições no verão

A nova geração israelita não conheceu outro líder e Netanyahu, o político que conseguiu trazer para Israel milhões de vacinas da Pfizer, converteu este êxito no tema único da sua campanha eleitoral: "Quem continuará a trazer milhões de vacinas? Nós somos o país das vacinas".

Os seus rivais são o centrista e ex-jornalista Yair Lapid, e o conservador Gideon Saar, ex- Likud que exige o fim da era Netanyahu.

A grande pergunta é se a oposição anti-Netanyahu se vai conseguir unir para impedir um novo Governo do Likud e oferecer uma alternativa. As sondagens preveem um empate entre os dois. O grande pesadelo é que sem uma decisão clara, no próximo verão, Israel volta a ir às urnas, pela quinta vez em dois anos.