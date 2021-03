Eleições em Israel. Netanyahu diz que é uma "grande vitória" da direita

Benjamin Netanyahu já reagiu à vitória do seu partido nas eleições legislativas de Israel, segundo as primeiras projeções. O responsável diz que se trata de uma "grande vitória" da direita.

Reagiu na rede social Twitter. Na publicação, agradece aos israelitas e refere ser obvio que a maioria é de direita e que quer um Governo forte, estável e que proteja a economia do país.

Primeiras projeções dão vitória a Netanyahu nas legislativas israelitas

Três sondagens à boca de urna dão a vitória nas eleições legislativas em Israel ao partido Likud (direita), do primeiro-ministro cessante Benjamin Netanyahu, sem maioria parlamentar.

O Likud conquistou 32 assentos no Parlamento, que tem 120. o Yesh Atid ficou atrás com 16 a 18 deputados.

Segundo as sondagens divulgadas à hora do encerramento das mesas de voto (20:00 locais, 22:00 em Lisboa) pelos canais Kan (público), 12 e 13, Netanyahu poderá chegar a uma maioria com apoio do partido Yamina, de Naftali Bennett, que deverá ser o quarto mais votado.

O Parlamento (Knesset) tem 120 assentos, pelo que 61 deputados são necessários para alcançar a maioria.

AFLUÊNCIA ÀS URNAS É A MAIS BAIXA DESDE 2009

A afluência às eleições legislativas em Israel situava-se, duas horas antes do fecho das urnas, em 60,9%, significativamente abaixo da registada nos mais recentes atos eleitorais.

Desde as 12:00, a afluência às mesas de voto, nas quartas eleições em menos de dois anos, é a mais baixa desde 2009, tendência que se terá mantido ao longo do dia.

Nas eleições de março de 2020 a 71% dos eleitores israelitas exerceram o direito de voto, acima do registado nas de setembro de 2019 (69,4%) e de abril do mesmo ano (67,9%).