Israel volta a ter eleições legislativas: como está a decorrer a votação em pandemia?

Os israelitas escolhem esta terça-feira os deputados pela quarta vez em menos de dois anos e, de novo, as sondagens não preveem resultados com uma maioria que permita a formação de um Governo e estabilidade no país.

A campanha foi condicionada pela pandemia de covid-19, e feita sobretudo por videoconferência e nas redes sociais, dominada pela campanha de vacinação contra o novo coronavírus e pela competição entre os grupos a favor e contra Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro cessante.

Vários analistas concordam que a mais longa crise política em Israel, ajudada pelo julgamento em curso de Netanyahu por corrupção, tem esbatido as diferenças ideológicas e acentuado o aspeto de referendo do escrutínio em relação ao chefe do Governo mais perene do Estado hebreu.

As sondagens, que mantêm uma incógnita quanto à taxa de participação dos cerca de 6,5 milhões de eleitores, atribuem ao Likud (direita), entre 27 e 30 lugares dos 120 do Knesset (parlamento), em primeiro lugar, mas sem votos suficientes juntamente com os seus aliados para conseguir a maioria (61 deputados) necessária.

Nas três últimas legislativas em Israel, em abril e setembro de 2019 e março de 2020, Netanyahu enfrentou principalmente um e o mesmo rival, o ex-chefe das Forças Armadas e líder da coligação centrista Azul e Branco, Benny Gantz. Após três duelos sem vencedor, os dois formaram em maio de 2020 um Governo de união para enfrentar a pandemia, que caiu em dezembro.

A coligação Azul e Branco luta por votos suficientes para entrar no parlamento e Netanyahu tem como principais adversários o líder da oposição Yair Lapid, do centrista Yesh Atid, e dois candidatos de direita: Gideon Saar, ex-Likud, que formou o partido Nova Esperança, e o líder do partido de extrema-direita Yamina, Naftali Bennett.