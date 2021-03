Milhares de desalojados devido a incêndio no campo de refugiados rohingya no Bangladesh

Milhares de refugiados rohingya ficaram desalojados no Bangladesh, depois um incêncio ter destruído o campo onde viviam.

As autoridades não confirmaram mortos, mas os refugiados falam em várias vítimas. É o terceiro incendio no espaço de quatro dias.

As chamas destruíram centenas de tendas no campo no sul do Bangladesh. Os centros de saúde e pontos de distribuição também arderam.

O país já acolheu mais de um milhão de muçulmanos rohingya, a maioria do grupo étnico fugiu de Myanmar, em 2017, devido à repressão militar.