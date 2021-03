"Caixa B". Ex-primeiros-ministros espanhóis negam conhecer ou beneficiar de esquema ilegal

Os ex-primeiros-ministros espanhóis José Maria Aznar e Mariano Rajoy negaram esta quarta-feira terem beneficiado financeiramente ou tido conhecimento da existência no Partido Popular (direita), que lideraram, de um esquema de contabilidade paralela que pagava bónus a funcionários da formação.

Os antigos chefes do Governo prestaram declarações como testemunhas e por videoconferência no julgamento daquele que é conhecida como a "caixa B" (contabilidade paralela, ilegal) no PP (Partido Popular), em que o ex-tesoureiro desta formação Luís Bárcenas, principal acusado, afirmou que os dois ex-responsáveis do partido tinham conhecimento desta prática.

Ex-primeiros-ministros negam todas as acusações

"Nunca recebi um complemento" financeiro, reagiu com veemência José Maria Aznar, ex-líder do PP entre 1990 e 2004 e antigo primeiro-ministro de Espanha, na sua declaração como testemunha, por videoconferência, no julgamento que está a ter lugar e em resposta a perguntas feitas.

Esta foi a primeira vez que Aznar deu explicações perante um tribunal sobre a questão, enquanto Rajoy já tinha sido interrogado como testemunha em 2017 no caso Gürtel, quando era primeiro-ministro, tendo na altura também negado conhecer o esquema de contabilidade paralela, que descreveu como "absolutamente falso".

José Maria Aznar, por seu turno, já tinha negado a existência de qualquer contabilidade paralela no PP perante uma comissão parlamentar em 2018.

"Os papéis de Bárcenas"

"Não houve uma 'caixa B' e nunca destrui o que nunca tive nas minhas mãos", assegurou por seu lado Mariano Rajoy quando chegou a sua vez de responder às perguntas.

O ex-líder do PP classificou de "absolutamente falso" a possibilidade de ter destruído numa trituradora de papel parte dos famosos "papéis de Bárcenas", uma acusação feita pelo ex-tesoureiro do partido.

Luís Bárcenas que guardava todos os movimentos por escrito - uma prática que ficou conhecida como "os papéis de Bárcenas" - acusa agora Mariano Rajoy de ter recebido fundos de origem ilegal antes de assumir a chefia do Governo em 2011.

"Entregava-lhes o envelope com o dinheiro a que tinham direito", afirmou Luís Bárcenas no início de março, quando se iniciou este julgamento, afirmando que, além de Mariano Rajoy, havia sete outras pessoas envolvidas que tinham ocupado cargos ministeriais importantes tanto no executivo de Rajoy como no de Aznar.

Segundo Bárcenas, estes pagamentos destinavam-se a permitir que estes funcionários mantivessem enquanto no Governo o mesmo nível de remuneração que tinham quando eram deputados PP e recebiam tanto os seus salários como as despesas de representação.

O antigo tesoureiro também afirmou ter sido objeto de uma operação ilegal da polícia para recuperar documentos que provam a existência destas contas paralelas.

A atual direção do PP dirigido por Pablo Casado recusa qualquer envolvimento nestas suspeitas, afirmando que o partido já não tem nada a ver com essas práticas antigas.

Este é o segundo e último julgamento de Luís Bárcenas desde que foi descoberto, em 2013, que acumulou 48,2 milhões de euros na Suíça cuja origem ainda não foi totalmente esclarecida, apesar de o Ministério Público estar convencido que grande parte dessa fortuna foi retirada da "caixa B" e ampliava através de grandes investimentos.

Luís Bárcenas, condenado a 29 anos de prisão pelo caso Gürtel há três anos, quando a existência dessa contabilidade paralela foi confirmada, enfrenta agora um julgamento que pode acrescentar mais cinco anos à pena de prisão que está a cumprir.

O ex-tesoureiro é agora acusado de um crime fiscal, de falsificação de documentos, de apropriação indevida de dinheiro com o pagamento ilegal da remodelação da sede do PP e pela compra de ações da Libertad Digital com dinheiro da "caixa B".

As suspeitas sobre a ilegalidade da última renovação feita na sede nacional do PP, localizada no centro de Madrid, levou mesmo a atual direção do partido a anunciar a mudança de edifício.

O PP, como tinha acontecido no caso Gurtel, é novamente suspeito neste julgamento de ter responsabilidade civil, ao ter participado numa atividade lucrativa eventualmente irregular.