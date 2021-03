Israel. Benjamin Netanyahu vence eleições, mas futuro político permanece incerto

Benjamin Netanyahu venceu as eleições em Israel. No entanto, o primeiro ministro não terá conseguido assegurar a maioria parlamentar.

Uma sondagem à boca das urnas dá ao partido de Neatnyahu 53 lugares, longe dos 61 necessários para formar maioria. A mesma sondagem prevê 60 lugares para o bloco da oposição.

Netanyahu deverá, por isso, aliar-se aos partidos religiosos e aos de extrema-direita para formar Governo.

Antes da atualização das sondagens, Netanyahu, já tinha afirmado que tem condições para formar "um governo de direita estável e forte".

Através da rede social Twitter, e enquanto decorre a contagem dos votos das quartas eleições em menos de dois anos em Israel, Netanyahu afirmou que os resultados mostram que "uma clara maioria dos cidadãos israelitas" quer um governo de direita.

Estas foram as quartas eleições em dois anos, em Israel, convocadas depois do colapso da coligação do Governo em dezembro do ano passado.