Os três vulcões que entraram em erupção nas últimas semanas

Nas últimas semanas, três vulcões entraram em erupção: Etna, em Itália, na Islândia e na Guatemala. No mundo inteiro, costuma haver em média 20 erupções em simultâneo.

Pacaya

O Pacaya é dos vulcões mais ativos da Guatemala. Na mais recente crise, que dura pelo menos há dois meses, a população local tem resistido às ordens de evacuação das autoridades, mas houve agora um volte-face.

As cinzas chegam 40 quilómetros a Norte, ao aeroporto da capital da Guatemala, o que impossibilta que os aviões levantem voo, já que as poeiras são altamente corrosivas.

Etna

Desde meados de fevereiro que o mais ativo vulcão de Itália e da Europa ocidental expele lava e cinzas. A proximidade deixa a cidade de Catânia, na Sicília, num alerta sereno: se por um lado o Etna provocou o encerramento do espaço aéreo, por outro, as populações estão habituadas à presença constante do gigante de 3300 metros de altura.

Fagradalsfjall

Serenidade nao falta aos habitantes de Reiquejavique, vizinhos do mais recente vulcão em atividade na Islândia. Nem as dezenas de milhares de sismos sentidos nas ultimas três semanas afastaram os curiosos, entre os quais alguns portugueses.