Pescador salva criança presa em bloco de gelo no meio de um rio

Na Ucrânia, um pescador salvou uma criança que estava num bloco de gelo no meio de um rio, com a ajuda da sua cana de pesca.

O momento foi gravado pelo próprio pescador, num vídeo depois publicado nas redes sociais.

Os oito minutos de imagens mostram Richard Gorda a lançar a cana de pesca, com um peso na ponta, à criança que tinha ficado presa num bloco de gelo, a dezenas de metros da margem. Segundo o The Guardian, aconteceu no rio Desenka, em Kiev.

As imagens mostram o homem a puxar a cana e a criança a aproximar-se, ainda em cima do bloco de gelo.

As temperaturas em Kiev rondam, nesta altura do ano, os 0° e uma queda ao rio podia ter representado um desfecho fatal.