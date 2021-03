Silvio Berlusconi está no hospital desde segunda-feira

O ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, está hospitalizado desde segunda-feira e não poderá comparecer em nenhum evento público num futuro próximo, avançara, duas fontes esta quarta-feira à Reuters.

Ainda não se conhece o motivo da hospitalização, mas uma das duas fontes disse que não se trada de "nada sério".

Berlusconi não pôde comparecer a uma audiência em Milão, esta manhã, de um caso judicial no qual está envolvido.

Em janeiro, o magnata foi hospitalizado no Mónaco devido a uma arritmia cardíaca, no Centro Cardiotorácico do Mónaco, onde esteve durante alguns dias a fazer exames.

O ex-primeiro-ministro já sofre de problemas cardíacos há vários anos. Em 2006, colocou um pacemaker.

Silvio Berlusconi foi também infetado pelo novo coronavírus em setembro passado e foi internado com pneumonia bilateral no hospital San Raffaele, em Milão, mas teve alta dois dias depois.

Em novembro, sofreu uma recaída que o impediu de comparecer a uma audiência no tribunal de Milão, onde está a decorrer o processo 'Ruby Ter', que investiga se Berlusconi teria comprado o silêncio de testemunhas sobre as festas polémicas que organizava.

Por três vezes chefe do Governo italiano, em 2016 foi submetido a uma cirurgia devido a uma grave insuficiência cardíaca.