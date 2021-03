As fotos do dia. Quinta-feira de manifestações em Portugal

Apesar do confinamento, muitas pessoas saíram à rua, esta quinta-feira, e participaram em diversas manifestações.

Em Lisboa e no Porto, jovens trabalhadores protestaram por melhores condições de trabalho; inspetores do SEF manifestaram-se em frente à Assembleia da República contra a intenção do Governo de extinguir o serviço; proprietários e instrutores de escolas de condução também se juntaram em frente ao Parlamento para exigir a abertura imediata das escolas e apoios do Estado.

No Brasil, o cenário nos hospitais é catastrófico e os efeitos da pandemia continuam a fazer-se sentir. Algumas cidades da Austrália continuam a sofrer com as cheias.

Na China, decorre a Semana da Moda.