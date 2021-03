MNE russo condena lançamento de dois mísseis pela Coreia do Norte

De visita à Coreia do Sul, o ministro dos negócios estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, condenou o regime de Kim Jong-un pelo lançamento de dois mísseis.

Seul já tinha antes manifestado "profunda preocupação" pelo lançamento de dois mísseis balísticos, horas antes, pela Coreia do Norte e o exército sul-coreano indicou que o lançamento foi realizado a partir da província de Hamgyong do Sul, na costa oriental norte-coreana.

O primeiro-ministro japonês também condenou esta ação, que sublinhou tratar-se de uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU de proibição da Coreia do Norte de disparar mísseis balísticos.

Tóquio apresentou uma queixa formal contra Pyongyang, através da embaixada nipónica em Pequim, disse um responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês à agência de notícias japonesa Kyodo.

O protesto deve seguir estes trâmites uma vez que os dois países não mantêm relações diplomáticas.

A última vez que a Coreia do Norte testou projéteis deste tipo foi em 29 de março do ano passado, quando realizou um ensaio do chamado sistema KN-25, a partir da costa oriental.

Este é o segundo teste de mísseis efetuado por Pyongyang numa semana.