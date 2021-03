Governo egípcio prevê libertação do canal do Suez em três dias

O Egito prevê o regresso à normalidade no canal do Suez daqui a três dias, depois do porta-contentores Ever Given ter encalhado e bloqueado a passagem. Os especialistas admitem que poderá demorar mais tempo. Desde terça-feira que a navegação entre o mar Vermelho e o Mediterrâneo está bloqueada.

Os jornalistas estrangeiros foram proibidos de ter acesso ao canal do Suez. As imagens autorizadas pelo regime militar do Cairo revelam novas tentativas para desencalhar o porta-contentores. Desta vez, os rebocadores e draga-minas contam já com os holandeses da Boskalis, uma das maiores empresas munidas de salvamento e resgate marítimo.

No local onde encalhou o Ever Given, são retirados, em média, dois mil metros cúbicos de areia e lama por hora. O objetivo é atingir a profundidade necessária para que o navio possa flutuar.

O acidente do Ever Given provocou um verdadeiro engarrafamento: a norte e a sul do canal do Suez, mais de trezentos navios estão impedidos de passar entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo. Por causa do bloqueio, os armadores estão já a considerar a rota alternativa pelo Cabo da Boa Esperança.