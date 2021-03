Joe Biden admite recandidatar-se à presidência dos Estados Unidos

Chegou à Casa Branca em janeiro, mas só agora, mais de dois meses depois é que deu a primeira conferência de imprensa.

Joe Biden admitiu recandidatar-se nas próximas presidenciais e garantiu que Kamala Harris será de novo candidata a vice-presidente.

Aos nove jornalistas que estiveram na sala, o líder norte-americano falou também de política externa, por exemplo sobre a relação com o Presidente da China.

O aumento do número de migrantes capturados na fronteira dos EUA com o México foi também abordado, com críticas à administração anterior.

Joe Biden tomou a posse a 20 de janeiro e está neste momento com a taxa de popularidade a rondar uma média de 65%.