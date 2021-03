ONU vai apoiar financeiramente refugiados Rohingya

O chefe do serviço humanitário da ONU, Mark Lowcock, anunciou hoje uma ajuda de emergência no valor de 14 milhões de dólares aos refugiados Rohingya, afetados por um grande incêndio num dos campos de Bangladesh.

O apoio, do Fundo Central de Resposta a Emergências das Nações Unidas, visa apoiar dezenas de milhar de pessoas afetadas pelo incêndio, que causou 45.000 desalojados, 15 mortos e mais de 500 mil feridos.

Segundo a ONU, o fogo destruiu um hospital e outras instalações de saúde, nutrição e educação no campo de refugiados de Kutupalong, o maior do mundo, localizado no distrito de Bazar de Cox, no Bangladesh.

O apoio financeiro será usado para construir tendas e fornecer serviços de emergência, incluindo água, saneamento, alimentação e apoio psicológico.

O incêndio devastador teve início na madrugada de segunda-feira e levou horas para se extinguir, destruindo mais de 10.000 tendas.

Para a ONU, o apoio aos refugiados Rohingya é mais vital do que nunca no âmbito da atual pandemia e à medida que a estação das monções se aproxima.

Cerca de 738.000 pessoas da etnia Rohingya chegaram aos campos no sudeste de Bangladesh após a eclosão em agosto de 2017 de uma campanha de perseguição e violência pelo exército do vizinho Mianmar (ex-Birmânia), que a ONU descreveu como um exemplo de limpeza étnica e possível genocídio, e que está a ser investigado pelos tribunais internacionais.