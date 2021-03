Presidente do Egito promete mão pesada para responsáveis pelo acidente ferroviário

Um choque entre dois comboios no Egito fez esta sexta-feira pelo menos 32 mortos e 108 feridos.

Durante a viagem para a cidade costeira de Alexandria, alguém acionou os travões de segurança de um dos comboios. Imobilizado, no meio da linha, acabou por ser atingido por outra composição. Várias carruagens descarrilaram com o impacto.

O Presidente do Egito já prometeu mão pesada para os responsáveis pela tragédia, assim que for concluída a investigação do Ministério Público. Al-Sisi anunciou também a substituição do ministro dos Transportes.

A falta de manutenção e investimento tornam frequentes os acidentes ferroviários no país. O mais grave aconteceu há 20 anos e matou 373 pessoas.