Vaga de frio glacial no Texas. Novo balanço aponta para pelo menos 111 mortos

Pelo menos 111 pessoas morreram devido à vaga de frio glacial no Estado norte-americano do Texas em fevereiro, de acordo com novo balanço oficial, que quase duplica o número estimado de vítimas.

Maioria das mortes deveu-se a hipotermia

De acordo com o balanço das autoridades do Texas, citado pela AP, a maioria das mortes deveu-se a hipotermia, durante a tempestade que trouxe queda de neve e bateu recordes de frio no Estado do sul do país e noutros vizinhos.

As autoridades, cujo anterior balanço era de 57 mortes, admitem que a nova estimativa venha a ser revista em alta, à medida que mortalidade durante o período seja diretamente associada à intempérie.

Uma das maiores falhas de rede elétrica na história dos Estados Unidos

O temporal causou uma das maiores falhas de rede elétrica na história dos Estados Unidos, devido à incapacidade da rede acompanhar o aumento de procura para aquecimento das casas.

Mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem eletricidade e até sem água, durante vários dias, no segundo mais populoso Estado norte-americano, com quase 30 milhões de habitantes.

Na quarta-feira, responsáveis estaduais começaram a ser ouvidos na Subcomissão de Energia da Câmara dos Representantes, no âmbito de um inquérito às causas do colapso da rede elétrica do Estado.

O caso já levou à demissão em bloco da direção do Conselho de Fiabilidade Elétrica do Texas, que gere a rede elétrica estadual.