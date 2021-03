Hora do Planeta. António Guterres pede que desligue as luzes durante uma hora

António Guterres apela a que todos adiram à Hora do Planeta, ação mundial contra as alterações climáticas, que é assinalada este sábado, entre as 20:30 e as 21:30, por 131 municípios de Portugal.

Durante uma hora, a população é desafiada a apagar as luzes das suas casas, tal como vai acontecer em Lisboa com a iluminação decorativa na Ponte 25 de Abril, na Assembleia da República, no MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia e no Cristo Rei. No Porto ficam às escuras a Ponte da Arrábida, a Ponte do Freixo e a Estação Ferroviária de São Bento.

Segundo a entidade promotora do evento em Portugal, a Associação Natureza Portugal (ANP), em Portugal aderiram 131 municípios "com compromissos de sustentabilidade a realizar até ao final deste ano, marcando o momento com o célebre apagão dos seus monumentos".