Ataque bombista na Indonésia faz pelo menos 20 feridos

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas num atentado com um bombista suicida pertencente ao Daesh, contra uma catedral católica na ilha de Celebes, na Indonésia.



De acordo com a polícia local, a explosão ocorreu à frente da catedral da cidade de Makassar, depois de dois homens tentarem entrar de mota no interior da igreja, durante uma celebração do Domingo de Ramos.

Oitenta e oito por centro dos 260 milhões de habitantes da Indonésia são muçulmanos. O país sofreu vários atentados nas últimas décadas, entre eles o de Bali, em 2002, que causou 202 mortos.

Nos últimos anos, os ataques dirigidos a estrangeiros foram substituídos por ataques menores e menos mortais contra o Governo e a polícia.

Presidente indonésio condena atentado contra catedral

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, condenou hoje o atentado contra uma catedral católica na ilha de Celebes.

"Hoje houve um ataque terrorista no portão da entrada da catedral católica de Makassar, ataque esse que condeno veementemente.", afirmou Joko Widodo.

O Presidente indonésio frisou que o terrorismo é um crime contra a humanidade e que não tem nada que ver com a religião.

O chefe da província de Celebes Sul, Merdisyam, afirmou a uma televisão local que os feridos incluem pedestres que estavam próximos da catedral, bem como fiéis que assistiam à missa.