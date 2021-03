Governo do Sudão e rebeldes assinam acordo para retomar negociações de paz

O Governo do Sudão e o Movimento Popular de Libertação do Sudão/Setor Norte (MPLS-N) firmaram hoje uma declaração de princípios para reatar as negociações de paz em 20 de abril.

O documento foi assinado pelo presidente do Conselho Soberano sudanês, Abdelfatah al Burhan, e o líder do MPLS-N, Abdelaziz Adam al Helu, na capital do Sudão do Sul, Juba, estabelecendo as bases para se voltar à mesa de negociação, depois de o último diálogo entre as duas partes ter acontecido em agosto de 2020.

O MPLS-N é o principal grupo armado no país que não assinou o acordo de paz subscrito em outubro pela maioria das forças rebeldes sudanesas.

Segundo o chefe do Comité de Mediação, Tut Galuak, a ronda de negociações entre as duas partes começa em 20 de abril, em Juba.

Os principais aspetos plasmados no acordo de princípios incidem em "estabelecer um Estado federal civil e democrático que garante a liberdade de religião", e a unificação de todas as forças militares do país, incluindo as múltiplas milícias rebeldes, num exército unificado.

A declaração reconhece o compromisso de "separar as identidades culturais, étnicas e religiosas do Estado, para que o Estado não imponha uma religião a ninguém nem adote uma religião oficial", respondendo a uma das principais reivindicações do MPLS-N.