Mais duas tentativas falhadas para desencalhar navio no Canal do Suez

No Canal do Suez, falharam este domingo mais duas tentativas para repôr a navegação e desencalhar o navio bloqueado há cinco dias. Este fim de semana, houve já um pequeno avanço. Os envolvidos no resgate conseguiram libertar o leme e a hélice do Ever Given.

Com a proa ainda afundada, a esperança das autoridades egípcias para o fim do bloqueio está agora nas marés de primavera desta semana e a maior amplitude prevista entre a preia e a baixa-mar poderá facilitar o desencalhe.

Os ventos fortes, combinados com uma tempestade de areia, foram inicialmente avançados como fatores principais na explicação do incidente, mas o chefe da Autoridade do Canal de Suez, almirante Osama Rabie, sublinhou que as condições meteorológicas não serão a única razão.

"Outros erros, humanos ou técnicos, poderão ter entrado em jogo", afirmou o almirante numa conferência de imprensa em Suez.

Cerca de 300 navios estão parados em ambas as extremidades do canal, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, segundo Osama Rabie.