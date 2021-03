Número de crianças que entraram ilegalmente nos EUA duplicou e há uma razão

No último mês, duplicou o número de crianças que entraram ilegalmente nos Estados Unidos. A maioria é vítima de redes de tráfico.

Para derrubar os muros de algum preconceito e do desrespeito pelos Direitos Humanos, a administração Biden implementou o Protocolo de Proteção de Migrantes que impede a expulsão de menores de idade que entrem de forma ilegal nos Estados Unidos.

A medida tem impulsionado as redes de tráfico. Na prática, quem leva as crianças volta para o México e as crianças ficam ao cuidado de centros de acolhimento norte-americanos.

As vítimas deste negócio cada vez mais lucrativo são as crianças de países como Guatemala, Honduras, El Salvador e sul do México. As famílias querem pô-las a salvo da miséria ou de regimes políticos opressivos.