Papa Francisco relembra sofrimento do último ano no Domingo de Ramos

No Vaticano, a cerimónia do Domingo de Ramos realizou-se este domingo no interior da basílica de São Pedro com um número limitado de convidados e, mais uma vez, sem a presença de fiéis.

Presidida pelo Papa, a eucaristia teve pouco mais de 100 convidados entre eles trinta cardeais que, a cumprir o distanciamento social, assinalaram a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém.

Francisco relembrou o sofrimento provocado pela pandemia no último ano e voltou a apelar ao amor pelo próximo. Pediu também aos cristãos que recuperem a capacidade de se maravilhar para recomeçar num mundo necessariamente diferente.