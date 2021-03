Um morto e cinco feridos em ataque com faca em Vancouver

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas num ataque com faca, no sábado, em Vancouver, no oeste do Canadá, tendo o suspeito sido detido, disse hoje a polícia.

As seis vítimas foram hospitalizadas e uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, morreu devido aos ferimentos, acrescentou.

O suspeito é um homem com antecedentes criminais, disse à imprensa o sargento da polícia criminal de Vancouver, Frank Chang, sem adiantar quaisquer pormenores.

A polícia indicou que o suspeito terá atuado sozinho, mas disse ignorar, por enquanto, o motivo do ataque, perto de uma biblioteca municipal, na zona norte de Vancouver.

"Pensamos ter detido o único suspeito (...) pensamos saber quem fez o quê, onde e quando, o nosso trabalho é agora determinar porquê", acrescentou Chang.

O sargento lançou um apelo a quem registou imagens do ataque para as entregar aos investigadores e não divulgar nas redes sociais.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e vários membros do Governo reagiram já na rede social Twitter.

"Os meus pensamentos estão com Vancouver esta noite. A todos aqueles que foram atingidos pelo incidente violento ocorrido em Lynn Valley, saibam que todos os canadianos pensam em vós e desejam uma rápida recuperação aos feridos", afirmou Trudeau.