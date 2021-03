Bloqueio no Suez. Navio “parcialmente desencalhado”

A Autoridade do Canal de Suez, que administra a rota marítima egípcia, informou esta segunda-feira que o porta-contentores “Ever Given” foi “parcialmente desencalhado”, mas ainda não está a flutuar.

Os trabalhadores já conseguiram afastar o navio da margem do canal, mas o “Ever Given” continua a bloquear o tráfego, não havendo previsão de retoma da navegação, já que o porta-contentores ainda não está totalmente a flutuar, informou a empresa proprietária.

Cerca de 300 navios estão parados em ambas as extremidades do canal, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, segundo Osama Rabie.

Canal do Suez garante a passagem de 10% do comércio marítimo internacional

Este foi o segundo grande acidente com o 'Ever Given' nos últimos anos. Em 2019, o navio bateu num pequeno barco atracado no rio Elba, cidade portuária alemã de Hamburgo, um acidente explicado pelas autoridades com o vento forte que se fazia sentir.

O Canal do Suez, inaugurado em 1869, garante a passagem de 10% do comércio marítimo internacional, o que significou, em 2020, a passagem de cerca de 19 mil navios.

O estreito marítimo é uma fonte de rendimentos essencial para o Egito, que recebeu, no ano passado, 4,7 mil milhões de euros em taxas.