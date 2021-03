Cão parou o trânsito e salvou dona que estava a ter uma convulsão

Uma mulher foi salva pelo seu cão, no Canadá, após ter uma convulsão, enquanto caminhava na rua. O animal está a ser chamado de herói pelos media canadianos.

De acordo com a NBC News, Haley Moore estava a fazer uma caminhada pelo bairro de Stittsville, em Otava, na terça-feira, quando teve uma convulsão e acabou por cair no passeio.

O incidente foi captado em vídeo através de uma câmara de vigilância de uma das casas e divulgado pela CTV News.

As imagens mostram a mulher a cair e Clover em ação. O cão foi primeiro ao encontro da mulher e depois parou um carro que ia a passar, colocando-se no meio da estrada à frente do veículo.

"Foi mesmo impressionante, o cão bloqueou a minha passagem", disse Drydan Oatway, o condutor parado por Clover, citado pela NBC News.

"A única coisa que me lembro é acordar numa ambulância e de estar muito confusa", disse Haley Moore.

Depois de parar o segundo condutor, Clover dirigiu-se para casa, onde ficou à espera da dona. Randall Moore, pai de Haley, confessou que o cão recebeu um "delicioso bife" como recompensa por ter salvo a filha.