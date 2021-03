"Eles mataram-na". Mulher foi morta no México durante detenção policial

Uma mulher de El Salvador foi morta, este sábado, no México, durante uma detenção policial na cidade de Tulum - uma estância a sul de Cancún. O agente policial subjugou a mulher colocado o joelho sobre o seu pescoço – uma técnica semelhante à utilizada na detenção de George Floyd e que levou à morte do afro-americano. O momento foi captado em vídeo e partilhado nas redes sociais.

A mulher foi identificada como Victoria Esperanza Salazar, uma cidadã de El Salvador. No vídeo, que se tornou viral nas redes sociais com a frase “eles mataram-na”, ouve-se Victoria Esperanza Salazar a expressar um gemido enquanto um dos quatro agentes da Direção Municipal de Segurança Pública de Tulum pressiona o joelho sobre o seu pescoço.

A Procuradoria Geral do Estado de Quintana Roo iniciou uma investigação à polícia municipal devido ao incidente, avança El Mundo. No entanto, não foi mencionado se algum dos agentes foi detido ou qual motivo que levou à subjugação da mulher. Segundo a imprensa mexicana, a mulher terá sido abordada na sequência de uma queixa dos moradores por desordem pública.

O vídeo causou revolta entre os cidadãos mexicanos, ativistas e funcionários do Governo. Também o Governo de El Salvador expressou as condolências aos familiares de Victoria Esperanza Salazar.

“O governo de El Salvador, por meio do Ministério das Relações Exteriores, expressa suas mais profundas condolências aos parentes da compatriota Victoria Esperanza Salazar Arriaza, que, conforme divulgado pela media, foi assassinada em Tulum”, avança o Executivo em comunicado.

O próprio Presidente, Nayib Bukele, publicou no Twitter uma mensagem sobre o caso, onde afirma estar confiante que “o Governo mexicano aplicará todo o peso da lei aos responsáveis”, dando as condolências à família, “especialmente às suas duas filhas, a quem daremos toda a ajuda possível”.

O caso de Victoria Esperanza Salazar não é o primeiro caso de violência policial contra as mulheres a ser registado em Quintana Roo. Em novembro de 2020, os agentes dispararam contra uma manifestação feminista que protestava contra a impunidade do feminicídio de uma mulher de 20 anos chamada Aléxis.

A violência policial levou à separação do secretário do Estado de Segurança Pública, Alberto Capela, e do diretor da Polícia Municipal, Eduardo Santamaría.

As manifestações feministas têm crescido no México. Segundo dados da organização ONU Mulheres, por dia são mortas no país 10 mulheres.