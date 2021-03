Governador de Nova Iorque enfrenta nova acusação de assédio sexual e comportamento abusivo

A denúncia de comportamento abusivo foi feita por Sherry Vill, durante uma videoconferência com a procuradora Gloria Allred, que descreveu um episódio que ocorreu na primavera de 2017, durante uma visita feita por Cuomo à zona de Rochester, depois de várias inundações perto do Lago Ontário.

A mulher explicou que Andrew Cuomo a beijou em ambas as bochechas "de uma maneira altamente sexual", durante uma inspeção à casa onde viva, danificada pelas inundações, em frente à família de Sherry.

"[Depois, o governador] virou-se para mim e disse que eu era linda", prosseguiu Sherry Vill, relatando que este comportamento se repetiu no exterior da habitação, quando Cuomo, ainda a agarrar as mãos da mulher, agarrou "forçosamente" a cara da mulher e voltou a beijá-la na bochecha.

"Senti que estava a ser maltratada (...). A maneira como olhou para mim e a linguagem corporal [do governador] fez-me sentir desconfortável (...). Senti que ele estava a ser atiradiço e desapropriado, especialmente em frente à minha família e amigos", disse Vill, agora com 55 anos.

O gabinete de Andrew Cuomo não respondeu ao pedido de comentário da Associated Press (AP).

Este é a mais recente de várias acusações feitas contra o governador de Nova Iorque. Várias mulheres acusam Cuomo de ter utilizado a sua posição política para as assediar sexualmente, com abraços e beijos, com comentários impróprios sobre a aparência e que sugeriam interesse sexual do governante.

