Crime de ódio. Mulher asiática violentamente agredida na rua em Nova Iorque

Uma mulher de 65 anos, com origem asiática, foi brutalmente agredida no bairro Midtown, Nova Iorque, quando ia a caminhar na rua. O agressor cruzou-se com a vítima e agrediu-a com um pontapé. Segundo o relato de testemunhas, o homem terá gritado “não pertences aqui”.

A agressão aconteceu esta segunda-feira, pelas 11:40, quando a mulher se dirigia para a igreja. O momento foi captado por uma câmara de vigilância. O vídeo, que foi divulgado pela polícia, mostra o suspeito a pontapear a vítima repetidamente e a pisá-la na cabeça, quando esta já está no chão.

Nas imagens é também possível ver que houve várias pessoas a assistirem à agressão sem intervir ou prestar auxilio à vítima. Na manhã desta terça-feira, o suspeito ainda estava a ser procurado pelas autoridades policiais, avança o New York Post.

A vítima sofreu um fratura do pélvis e foi transportada para o Hospital Langone NYU. Segundo as autoridades, a mulher está estável.

Os ataques de ódio contra pessoas de origem asiática aumentaram 1.300% na América, desde o início da pandemia de covid-19. O novo coronavírus foi inicialmente identificado na cidade chinesa de Wuhan.

Segundo dados divulgados pela task force para os crimes de ódio da polícia de Nova Iorque, foram registados 28 ataques contra asiáticos em 2020, um valor muito superior aos dois ataques que tinham sido registados no ano anterior.