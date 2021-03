EUA denunciam "usurpação" do poder venezuelano por "Governo ilegítimo" de Maduro

A Venezuela é "minada" por políticos e forças de segurança ilegítimos e corruptos, cujo Governo foi "usurpado" pelo Presidente Nicolas Maduro, que utiliza "todos os meios" para neutralizar a oposição, denunciam esta terça-feira os Estados Unidos.

No relatório anual do Departamento de Estado norte-americano sobre a situação dos Direitos Humanos no mundo, Washington denuncia inúmeras violações aos direitos fundamentais da população, contando com o apoio não da população, mas de umas forças de segurança, apoiadas por Cuba, que agem "com toda a impunidade".

A 10 de janeiro de 2019, lê-se no documento, o mandato constitucional de Maduro como Presidente terminou.

"Mas [Maduro] recusou ceder o controlo com base na sua alegada 'vitória' nas eleições presidenciais de 2018, que foram amplamente condenadas como nem livres nem justas", refere-se no documento. Que lembra que, em 23 de janeiro do ano seguinte, o líder da oposição, Juan Guaidó, assumiu o cargo de presidente da Assembleia Nacional e a função de chefe de Estado interino, "de acordo com as disposições da constituição".

Maduro, porém, impediu Guaidó de exercer a autoridade dentro do país e, a 6 de dezembro de 2019, organizou eleições parlamentares "fraudulentas", que quase 60 países e organismos internacionais declararam publicamente que não foram livres nem justas.

"Cada vez mais impopular entre os venezuelanos, o regime ilegítimo de Maduro dependia de serviços de inteligência civis e militares e, em menor medida, de gangues armadas pró-governo conhecidos como 'coletivos', para neutralizar a oposição política e subjugar a população", lê-se no relatório do Departamento de Estado norte-americano.

"A polícia nacional manteve uma presença mínima em sete dos 23 estados do país. Membros das forças de segurança cometeram vários abusos e um relatório da ONU concluiu que havia motivos razoáveis para acreditar que as autoridades governamentais e as forças de segurança cometeram crimes contra a humanidade", acrescentam os Estados Unidos.

Entre as "questões significativas" de violações aos direitos humanos, segundo Washington, incluem-se execuções ilegais ou arbitrárias, algumas extrajudiciais, por forças de segurança, desaparecimentos forçados, tortura e casos de tratamento cruel, desumano e degradante por parte das forças de segurança, condições prisionais severas e com risco de vida.

Por outro lado, os Estados Unidos denunciam as detenções arbitrárias pelas forças de segurança, a existência de presos ou detidos políticos, sérios problemas com a independência do sistema judiciário e uma interferência ilegal na privacidade.

"O regime impôs sérias restrições à liberdade de expressão, à imprensa e à internet, bloqueando rotineiramente os sinais e interferindo nas operações ou fechando a televisão, as rádios e outros meios de comunicação privados. O regime essencialmente criminalizou a liberdade de expressão ao declarar relatórios desfavoráveis às suas políticas como calúnia e incitação à violência ou terrorismo, incluindo relatórios precisos sobre as taxas de infeção de Covid-19", escreve o Departamento de Estado.

"O regime ilegítimo de Maduro usou a violência para reprimir manifestações pacíficas e a liberdade de reunião e os seus grupos alinhados interromperam os serviços religiosos, atacaram os fiéis e destruíram propriedades da igreja e de outras organizações não-governamentais e da sociedade civil", acrescenta-se.

Segundo o relatório, os cidadãos venezuelanos foram "incapazes de mudar o governo pacificamente" através de eleições livres e justas e houve restrições à participação política, bem como "intimidação, assédio e abuso de membros da Assembleia Nacional", incluindo a negação de imunidade parlamentar.

"A corrupção generalizada e a impunidade continuaram entre todas as forças de segurança alinhadas com Maduro e em outros escritórios do regime nacional e estadual, incluindo nos níveis mais altos, que o regime ilegítimo fez esforços mínimos para eliminar", sublinha Washington.

Outras "questões significativas" para os Estados Unidos são o "tráfico de pessoas", incluindo trabalho forçado, "violência" contra indígenas e a existência das "piores formas de trabalho infantil".

O regime ilegítimo não tomou medidas eficazes para identificar, investigar, processar ou punir funcionários que cometeram abusos de direitos humanos, termina o relatório do Departamento de Estado norte-americano.