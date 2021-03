Nos Estados Unidos, os centros de acolhimento de migrantes estão cada vez mais cheios. Só num centro do Texas há mais de três mil crianças. Estão desacompanhadas e a dormir em colchões no chão, umas em cima das outras.

Em tempo de pandemia, as instalações têm capacidade para 250 pessoas, mas neste centro do Texas há mais de quatro mil migrantes neste momento, dos quais 3.400 são crianças. Muitas estão lá há mais de 15 dias.

A primeira grande crise da administração de Joe Biden?

Distante das políticas de imigração de Donald Trump, o Presidente norte-americano seguiu outra abordagem e implementou um protocolo que impede que os menores de idade que entrem de forma ilegal nos Estados Unidos sejam expulsos do país.

Aos centros de acolhimento as crianças chegam sozinhas. São enviadas pelas famílias que as querem a salvo de regimes opressivos.

A mudança da lei levou a um aumento do número de imigrantes nos Estados Unidos. Só no mês passado entraram no país mais de 10 mil crianças. Joe Biden já disse estar atento à situação e a trabalhar com o Governo mexicano para encontrar uma solução.