Jovem norte-americana morre após ficar presa na janela do quarto de hotel 

Uma jovem norte-americana morreu depois de ficar presa na janela do hotel onde estava hospedada, durante umas férias na Flórida.

A morte de Sydney Therriault, de 22 anos, foi confirmada pelas autoridades de Monroe, que adiantaram ainda que o incidente ocorreu no dia 18 de março.

"Parece que ela não tinha a chave do hotel e estava a tentar entrar no seu quarto através da janela", explicaram as autoridades, numa publicação no Facebook.

Mas quando a jovem tentou entrar pela janela, ficou presa e acabou por asfixiar. Os serviços de emergência foram chamados ao local e, cerca das 7:28 do dia 18 de março, Sydney foi declarada morta.

A forma como ficou presa não é clara, mas as fotografias do hotel mostram quartos com o que parece ser janelas retangulares com grades.

Através da publicação nas redes sociais, a polícia adianta que não há suspeitas de um possível crime.