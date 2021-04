Atropelamento junto ao Capitólio. Condutor morreu após ser baleado pela polícia 

O Presidente dos Estados Unidos diz-se devastado com o ataque desta sexta-feira ao Capitólio, que teve de ser fechado e evacuado depois de um carro ter invadido a entrada principal e atropelado dois polícias. Um dos dois polícias e o condutor morreram.

A presidente da Câmara dos Representantes e o Presidente norte-americano ordenaram que as bandeiras no Congresso fossem postas a meia haste em honra pelo polícia que morreu.

Por causa do incidente, foram mobilizados dezenas de efetivos da guarda nacional e as ruas do centro de Washington foram parcialmente cortadas. O bloqueio acabaria por ser levantado mais tarde.