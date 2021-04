"Caça aos ovos" a partir do espaço nas melhores imagens da semana

Knies et al./ ESA

Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA

Copernicus Sentinel data (2020/2016/2020/2021), processed by ESA

As imagens podem ser vistas em alta resolução e as explicações detalhadas no site da Agência Espacial Europeia.

São imagens captadas pelos vários instrumentos que o Homem tem construído para observar o cosmos, presos à Terra ou a vaguear pelo espaço.

Missão Artemis para voltar à Lua

Cinco décadas depois do primeiro passo na Lua, a 21 de julho de 1969, os Estados Unidos querem lá levar de novo astronautas, desta vez incluindo mulheres, como parte da missão até Marte.

A missão Artemis, irmã gémea de Apolo e deusa da caça e da Lua na mitologia greco-romana, está prevista para 2024.

Além da NASA, multiplicam-se outros projetos, públicos e privados, de missões à Lua e de robótica espacial.

Fevereiro de 2021 ficou marcado pelo sucesso de três missões a Marte: a da NASA, que a 18 de fevereiro pousou em solo marciano o robô Perseverance (Perseverança). Na semana anterior entraram na órbita do planeta vermelho a primeira a sonda Al Amal (Esperança em árabe) dos Emirados Árabes Unidos. a 8 de fevereiro - e a Tianwen-1, o primeiro aparelho orbital chinês a ser bem sucedido nesta manobra, a 10 de fevereiro.

Missão ExoMars

A Europa também tem planos para Marte: a missão ExoMars é um projeto da Agência Espacial Europeia (ESA) em colaboração com as autoridades espaciais russas, a Roscosmos.

Um projeto com duas fases em que a primeira já está a decorrer desde março de 2016 e a segunda fase tem lançamento previsto para 2022.

Telescópio Espacial Hubble

Algumas das imagens são captadas pelo Telescópio Espacial Hubble, já há 30 anos a navegar pelo espaço e a deslumbrar-nos com o que "vê".

A Estação Espacial Internacional (ISS) é o maior laboratório científico construído fora da Terra. Está em órbita há 22 anos a cerca de 400 km de altitude. O primeiro módulo foi lançado a 20 de novembro de 1998, mas a evolução é contínua. É a maior construção que o Homem fez fora da Terra numa parceria que junta nações "rivais".

No outono, o astronauta da ESA Matthias Maurer será o quarto astronauta alemão a visitar a Estação Espacial Internacional e o terceiro a participar numa missão de longa duração para viver e trabalhar na Estação por seis meses. Matthias já declarou o seu amor pelo espaço, pelas estrelas e pelo Universo, batizando sua missão de 'Cosmic Kiss' (Beijo Cósmico) e desenhou o símbolo, mas quis ir mais longe para partilhar o seu entusiasmo. "A sinfonia espacial" é a música que o vai acompanhar. 'Space Symphony' é uma composição multimédia composition da autoria de BigCityBeats.

Missão Copernicus

O programa europeu de observação terrestre Copernicus da ESA tem uma série de satélites Sentinel que monitorizam a Terra.