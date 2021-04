Duas crianças atiradas de muro que separa México dos EUA

Agentes da Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos resgataram duas crianças equatorianas depois de estas terem sido atiradas sobre o muro da fronteira de uma altura de cerca de quatro metros, na zona do deserto de New Mexico.

Um vídeo filmado pela patrulha e divulgado entretanto mostra as duas irmãs, de três e cinco anos, a serem largadas no lado norte-americano da fronteira. Segundo as autoridades, o caso ocorreu na noite de terça-feira.

O que mostra a filmagem

As imagens mostram as pessoas que as autoridades norte-americanas acreditam serem traficantes de seres humanos a subir para a cerca e a largar uma das irmãs do outro lado. Assim que a primeira criança se levantou, a segunda foi atirada.

“Assim que as duas crianças caíram, os traficantes fugiram imediatamente do local e abandonaram as duas meninas”, revelou a Patrulha da Fronteira em comunicado, cita a CNN.

O alerta foi dado por um dos agentes norte-americano que operava as câmaras de vigilância no momento em que as crianças foram largadas. As irmãs foram transportadas para o hospital “por precaução e para avaliação médica”, tendo tido alta. Estão agora ao cuidado da Patrulha de Fronteira, numa unidade de acolhimento temporária.